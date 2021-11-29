В онкодиспансере Набережных Челнов удалили редкую опухоль весом 20 килограммов

В филиале Республиканского онкодиспансера Набережных Челнов удалили 20-килограммовую опухоль. Об этом сообщается на странице медучреждения в «Инстраграме».

У пациентки 1973 года рождения образовалась редкая опухоль забрюшинного пространства, женщина обратилась к медикам с жалобой на быстрое увеличение живота. Консилиум специалистов решил, что необходима срочная операция — нужно было удалить опухоль.

«Мультидисциплинарная команда с привлечением заведующего онкологическим отделением №9 РКОД из Казани Амира Валиева, врач-онколог Макаров Николай Николаевич, врач-онколог Рафаэл Фритзлей, врач-анестезиолог реаниматолог Шайхин Радик Марсельевич. Операция продлилась около 4 часов, вместе с опухолью была удалена правая почка», — рассказали в филиале онкодиспансера.

Такую операцию в филиале РКОД выполнили впервые. В больнице отметили, что опухоль забрюшинного пространства встречается достаточно редко и в основном неоперабельна.

На сегодня пациентка стабильна и готова к выписке.