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В онкодиспансере Челнов женщине удалили опухоль и огромный тромб
В онкологическом диспансере Набережных Челнов успешно прооперировали 74-летную женщину с раком почки и тромбом, который врос в полую вену. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Женщина долгое время не обследовалась у врачей. Она даже не подозревала об опасном заболевании.
Злокачественное новообразование в правой почке с током крови стремительно «прокладывало» себе путь через почечную вену в полую.
Из-за ослабленного организма лечить пациентку лекарствами было невозможно – она бы их не перенесла. Требовалась операция.
«Распространенный рак правой почки, с большим пятисантиметровым тромбом в просвете нижней полой вены, опасен высоким риском осложнений. При остром течении тромб мог просто оторваться, вызвать моментальную закупорку вен и остановку сердца», – объяснил главный трансплантолог Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части РКОД Александр Киршин.
Первым этапом онкологи изолировали крупную нижнюю полую вену, по которой в сердце поступает кровь. Именно там был тромб.
Врачи аккуратно извлекли его и удалили правую почку вместе с онкологией.
Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.
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