В онкодиспансере Челнов женщине удалили опухоль и огромный тромб

В онкологическом диспансере Набережных Челнов успешно прооперировали 74-летную женщину с раком почки и тромбом, который врос в полую вену. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Женщина долгое время не обследовалась у врачей. Она даже не подозревала об опасном заболевании.

Злокачественное новообразование в правой почке с током крови стремительно «прокладывало» себе путь через почечную вену в полую.

Из-за ослабленного организма лечить пациентку лекарствами было невозможно – она бы их не перенесла. Требовалась операция.

«Распространенный рак правой почки, с большим пятисантиметровым тромбом в просвете нижней полой вены, опасен высоким риском осложнений. При остром течении тромб мог просто оторваться, вызвать моментальную закупорку вен и остановку сердца», – объяснил главный трансплантолог Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части РКОД Александр Киршин.

Первым этапом онкологи изолировали крупную нижнюю полую вену, по которой в сердце поступает кровь. Именно там был тромб.

Врачи аккуратно извлекли его и удалили правую почку вместе с онкологией.

Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.