В онкодиспансере Челнов пациентке удалили 10-килограммовую опухоль молочной железы

В онкологическом диспансере Набережных Челнов хирурги удалили жительнице Нижнекамска огромную опухоль молочной железы. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Пациентка за свои 53 года перенесла два инфаркта, два инсульта и провела 30 дней в Covid-госпитале, где из-за 85-процентного поражения легких десять дней провела в реанимации.

Накануне Нового года жительница Нижнекамска обнаружила в правой груди небольшое уплотнение. Опухоль начала стремительно расти, спустя три месяца грудь была размером с футбольный мяч. Женщину направили в челнинский онкоцентр.

Несмотря на риски, связанные с тяжелыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе, 16 марта прошла операция по ампутации правой молочной железы. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Уже спустя сутки после операции пациентка пришла в себя.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Опухоль оказалась доброкачественной – это была филлоидная фиброаденома, которая возникает в результате нарушения процессов деления и роста клеток.

«Фиброма, как «бомба замедленного действия», может в любой момент переродиться в злокачественную опухоль. Ее клетки быстро делятся, а так как организм не успевает следом наращивать сосуды в таком темпе, это может привести к некрозу тканей, нагноению и кровотечению», – рассказал заведующий онкологическим отделением №15 Линар Нигматуллин.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Вместе с ним операцию проводили онколог Рамис Набиуллин и анестезиолог Радик Шайхин.

«Меня приняли, как свою, я чувствую себя здесь, как дома. Такой молодой город и такой хороший центр отстроили», – отметила пациентка после выполненной операции, и поблагодарила персонал клиники.

Сегодня женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.