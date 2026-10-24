В онкодиспансере Альметьевска появились линейные ускорители для лучевой терапии

Линейные ускорители установили в филиале Республиканского клинического онкологического диспансера им. проф. М.З. Сигала в Альметьевске. Благодаря им теперь можно проводить высокоточную лучевую терапию, прицельно воздействуя на опухоль и максимально сохраняя здоровые ткани вокруг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Помимо линейных ускорителей было закуплено и современное оборудование для планирования лечения и дозиметрического контроля.

Ремонт и подготовка помещения к установке высокотехнологичного оборудования были проведены при поддержке руководства Татарстана. При проведении работ ориентировались на создание комфортных условий для пациентов во время ожидания и прохождения лечения.

Сейчас специалисты альметьевского филиала РКОД проходят обучение, уже до конца года здесь начнут принимать первых пациентов. Теперь благодаря новому оборудованию жители юго-востока Татарстана смогут получать современную лучевую терапию ближе к дому, в Альметьевске.