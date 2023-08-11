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В онкоцентре Челнов женщине вырезали рак яичника размером с мяч для регби и весом 7 кг
В онкологическом диспансере Набережных Челнов 65-летней женщине вырезали огромную опухоль яичника. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.
Пациентке удалили рак размером с мяч для регби и весом около семи килограммов, при этом в норме размер яичника не превышает 3-5 сантиметров в длину.
Врачи отметили, что подобные патологии развиваются не за день и даже не за один год – женщина не посещала медиков долгое время.
Помимо самой опухоли, онкологи обнаружили еще одну интересную находку – внутриматочную спираль, которая мигрировала в малый таз и пробила широкую связку матки справа. Именно боли внизу живота, вызванные спиралью, и вынудили обратиться женщину в медицинскую организацию.
«Операция длилась 2,5 часа, в самой матке мы обнаружили миоматозные узлы больших размеров, к сожалению, пришлось удалить женщине и матку, и ее придатки», – отметил заведующий онкологическим отделением №15 онкодиспансера Линар Нигматуллин.
Врачи рекомендуют женщинам посещать гинеколога хотя бы раз в год даже при отсутствии жалоб.
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