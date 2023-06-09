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В Омской области за шпионаж задержали бывшего сотрудника оборонной промышленности
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Сотрудники ФСБ задержали экс-сотрудника оборонного предприятия за шпионаж в пользу Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Гражданин России инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства», – указано в сообщении.
Установлено, что мужчина собирал сведения о военных объектах, к которым получил доступ благодаря служебной деятельности.
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