В Омской области введен режим ЧС федерального уровня

Паводковая ситуация на территории Омской области признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня, сообщает РИА Новости.

Решение было принято правительственной комиссией под руководством главы МЧС Александра Куренкова по обращению губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Таким образом, власти признали критическим масштаб паводка, охватившего регион, и необходимость привлечения федеральных ресурсов для ликвидации его последствий.

Отнесение паводковой обстановки к ЧС федерального уровня позволит задействовать дополнительные силы и средства МЧС России, а также других федеральных ведомств для оказания помощи пострадавшим территориям Омской области.