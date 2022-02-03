В Омской области школьники с 7 февраля перейдут на дистант

С 7 февраля школьники Омской области (кроме учащихся 9-х и 11-х классов) и студенты колледжей перейдут на дистанционное обучение. Решение было принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте Правительства области.

Руководитель местного Роспотребнадзора Александр Крига рассказал, что эпидситуация оценивается как крайне напряженная с тенденцией к росту заболеваемости.

«Уже сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах, в первую очередь это связано с распространением штамма „омикрон“. При этом среди заболевших увеличивается доля школьников», — говорится в сообщении.

Вузам также рекомендовано проводить обучение в смешанном формате, оставляя в очном режиме только практические занятия. Детсады будут закрываться при повышении заболеваемости в 20%.

Также ряд решений был принят для снижения нагрузки на медперсонал региональных учреждений здравоохранения.

«Приостанавливаем диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене. Подчеркиваю, что стационары продолжат оказывать как плановую, так и неотложную помощь в полном объеме. Выдача листов нетрудоспособности поликлиникой будет проходить дистанционно при положительном ПЦР», — рассказал губернатор Александр Бурков.