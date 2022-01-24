В Омской области 14-летняя девочка с бойфрендом убили мать с отчимом и сестру

По версии следствия, инцидент произошел в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, которые были против их отношений, и из-за этого в семье были частые конфликты.

Подростки подготовили план: для убийства парень взял у знакомого штык-нож для забоя домашних животных, заточил его и около двух часов ночи 22 января он пробрался в дом с заднего двора, через дверь, которую ему открыла школьница.

Подросток убил спящих взрослых, после чего зарезал 10-летнюю девочку – она страдала заболеванием опорно-двигательной системы, ее старшая сестра не хотела за ней присматривать.

После убийства школьница взяла с собой 6-летнего брата, побежала к соседям и рассказала им, что в их дом ворвался незнакомый мужчина и убил их родителей. После этого она также рассказала полицейским ложные сведения о внежности преступника.

Полтора дня полицейские искали этого преступника, пока исследование криминалистов не поставили под сомнения слова девочки. На допросах подростки сознались в содеянном, молодой человек рассказал, куда он выкинул нож и окровавленную одежду после убийства.

Их обоих задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В скором времени им изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается, назначены необходимые экспертизы, сообщается в пресс-службе СУ СКР по Омской области.