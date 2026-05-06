В Омской области 14 детей отравились газом во время экскурсии

В Омской области четырнадцать детей отравились газом во время экскурсии, сообщает ТАСС.

Отравление произошло во время поездки детей в IT-клуб города Тара. В это время на газопроводе неподалеку проводили работы и произошла утечка газа. В какой-то момент ребята почувствовали головокружение и обратились за медицинской помощью.

Детей и сопровождающего их педагога быстро эвакуировали. Семь человек госпитализировали с легким отравлением. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело. Организована проверка.

