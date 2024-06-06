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В Омске задержали экс-министра труда и социального развития региона
Бывший министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов задержан в Омске. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Дело связано с периодом работы в команде [экс-губернатора Александра] Буркова в 2020-2021 годах», – сказал собеседник агентства.
По данным ТАСС, Владимир Куприянов с октября 2015 по 25 мая 2024 года занимал должность министра труда и социального развития Омской области, с декабря 2018 года совмещал эту должность со статусом заместителя председателя правительства региона.
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