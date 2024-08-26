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В Омске после пожара на НПЗ госпитализировали семь человек
На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел серьезный инцидент, повлекший за собой пожар и пострадавших. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в результате происшествия семь человек были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №1, передает ТАСС.
На месте происшествия продолжают работать пожарные команды. Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов лично контролирует ситуацию на месте. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
По информации губернатора, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, в то время как остальные, по данным пресс-службы правительства области, находятся в удовлетворительном состоянии.
Пресс-служба Омского НПЗ заверила, что все пострадавшие получат необходимую помощь. Сотрудники завода застрахованы по корпоративным программам добровольного медицинского страхования, а также страхования жизни и здоровья.
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