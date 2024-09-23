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В Омске двое подростков подожгли вертолет за деньги
Два несовершеннолетних жителя Омска совершили поджог вертолета на одной из площадок Омской области. Об этом сообщает ТАСС.
В видеоматериалах, распространенных через телеграм-каналы, один из юных нарушителей признается, что действовал по указанию анонимного лица, контактировавшего с ним через мессенджер. Он проник на территорию вертолетной площадки и поджег воздушное судно, в то время как его сообщник фиксировал происходящее на камеру. За выполнение этих действий им было обещано вознаграждение в размере 20 тысяч долларов. Однако школьники не получили обещанных денег, а таинственный заказчик удалил все следы переписки.
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