В Омске двое подростков подожгли вертолет за деньги

Два несовершеннолетних жителя Омска совершили поджог вертолета на одной из площадок Омской области. Об этом сообщает ТАСС.

В видеоматериалах, распространенных через телеграм-каналы, один из юных нарушителей признается, что действовал по указанию анонимного лица, контактировавшего с ним через мессенджер. Он проник на территорию вертолетной площадки и поджег воздушное судно, в то время как его сообщник фиксировал происходящее на камеру. За выполнение этих действий им было обещано вознаграждение в размере 20 тысяч долларов. Однако школьники не получили обещанных денег, а таинственный заказчик удалил все следы переписки.