В Ометьево и Салмачах построят водопроводы

Татарстан направит более 95 млн рублей на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения. Работы пройдут на 13 участках в 10 муниципалитетах. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Два участка строительства расположены в Казани: водопровод от проспекта Победы до ул.Центральной в Салмачах, а также кольцующий водопровод в селе Ометьево.

Согласно проектному заданию, протяженность первого объекта составит 1,87 км. Его строительство предусмотрено для повышения водообеспеченности поселка Салмачи.

Второй водопровод будет проложен по улицам Пугачевской, Латыпова, Поперечено-Хороводной, от которой проляжет к СНТ «Сад Казанского железнодорожного узла». Протяженность нового участка превысит 1,5 км.

Кроме того, запланировано строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Яна Юл в Азнакаево (2-й этап) и сетей водоснабжения в селе Сапеево Азнакаевского района, сетей в Лаишево, поселке Новочершилинский (Лениногорский район), в селе Русский Ошняк (Рыбно-Слободский), в Шемордане, Мичанбаше и Сатышево (Сабинский район), 2-й этап работ в Кагарлях (Чистопольский район), реконструкция системы водоснабжения в Большой Атне, сетей по улице Нурлатская и Ленина в Нурлате.

Срок исполнения работ — до 1 декабря 2024 года, заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».