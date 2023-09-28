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Общество 28 сентября 2023 00:30

В олимпиаде «Я — профессионал» появится направление по разработке БПЛА

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По словам первого замруководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко, в новом сезоне в олимпиаду «Я – профессионал» привнесут новшества, а именно разработку беспилотных воздушных судов.

«Нам не просто кого-то заместить надо, нам надо двигаться вперед, нам надо создавать принципиально новые, прорывные решения», — подчернул Кириенко.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучших поощряют денежными призами, а также льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

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