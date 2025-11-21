В октябре зарегистрировано рекордное количество договоров купли-продажи жилья за 2025 год

За октябрь 2025 года Росреестр РТ зарегистрировал более 16 тыс. успешно реализованных договоров купли-продажи, что на 15,5% больше, чем в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Больше всего покупали жилые помещения – их количество переходов прав увеличилось на 23,6% – с 5 043 в сентябре до 6 233 в октябре. Затем идут индивидуальные жилые дома – количество заключенных договоров по ним выросло на 13,6%, с 1 291 до 1 466. Затем идут земельные участки и нежилые помещения с увеличением на 10,4% и 13,2% соответственно.

«После замедления покупательской активности в сентябре мы вновь наблюдаем рост количества сделок на вторичном рынке недвижимости в октябре, причем по всем видам объектов. Если проанализировать показатели текущего года по месяцам, октябрь уже стал рекордным, с более чем 16 300 переходами прав на основании договоров купли-продажи. Ранее таким месяцем был август. Учитывая традиционное увеличение количества сделок в конце года, мы ожидаем, что объем сделок может продолжить расти», – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Всего за 10 месяцев 2025 года Росреестром Татарстана зарегистрировано около 129 468 переходов прав на основании договоров купли-продажи.

«Спрос на вторичном рынке жилья, несмотря на негативные прогнозы, находится на хорошем уровне в течение всего 2025 года. В ноябре и декабре спрос также сохранится. Но при этом надо отметить, что большинство сделок проходит за собственные средства, без использования кредитных из-за пока еще высоких ипотечных ставок. Выгодные условия по вкладам уже в прошлом, и граждане рассматривают покупку жилья как вариант инвестиций своих активов. При этом большого выбора предложений на вторичном рынке не наблюдается, поэтому покупатели не затягивают с оформлением сделок», – прокомментировал вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев.