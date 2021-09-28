В Татарстане заработает единый номер для оказания помощи одиноким пожилым

Единый номер телефона для оказания помощи одиноким пожилым татарстанцам заработает в октябре. Его открытие будет приурочено к Декаде пожилых людей. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«К сожалению, у нас есть пожилые люди, от которых „отказываются“ дети. Есть разные ситуации: кто-то уезжает на работу в другой город, и им кажется, что родители всегда будут молодыми и здоровыми. К сожалению, пожилые люди остаются без ухода. Мы запускаем единый телефонный номер: 8 (800) 600-42-34. Если в вашем окружении, в подъезде, в доме, где вы живете, есть одинокий пожилой человек, оставшийся без ухода и внимания со стороны детей, то позвоните на этот номер», — обратилась глава Минтруда РТ к жителям республики.

Социальные работники выйдут на место, разыщут родственников пожилого человека, определят, почему сложилась подобная ситуация. В некоторых случаях возможно наложение алиментных обязательств на взрослых детей, которые не заботятся о своих престарелых родителях, подчеркнула Зарипова.