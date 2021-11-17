Активность на рынке жилья в Татарстане в октябре повысилась на 27,5%

В Татарстане в октябре 2021 года было совершено 14 тыс. 898 сделок купли-продажи жилья, что на 27,5% больше сентябрьских показателей, сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

Отмечается, что более 6 тыс. договоров были зарегистрированы в Казани и большая их часть — с использованием банковской ипотеки. Всего в республике в октябре состоялось 8 952 сделки по приобретению жилья в ипотеку.

Кроме того, в Татарстане за прошлый месяц официально зарегистрировано более 11 тыс. сделок купли-продажи земельных участков, более 2 тыс. из них — в Казани.