В октябре в Татарстане пройдет первый Всероссийский фиджитал-фестиваль «Движения первых»

В октябре этого года в Татарстане пройдет первый Всероссийский фиджитал-фестиваль «Движения первых». Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Мы запланировали фестиваль на конец октября – начало ноября. Кроме того, в этом году мы запускаем в республике школьную фиджитал-лигу. Пока мы точно не определились с дисциплинами. Среди предварительных решений футбол, баскетбол и вид, связанный со стратегией или MOBA», – рассказал собеседник агентства.

Также среди вариантов фиджитал-дисциплин картинг и гонки в киберпространстве.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.