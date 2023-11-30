В октябре в Татарстане оказалось 6,3 тыс. безработных на почти 53 тыс. вакансий

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По Татарстану уровень зарегистрированной безработицы в октябре составил 0,3% — на 0,1% меньше, чем годом ранее. Численность рабочей силы в республике составляла более 2 млн человек, а граждан, не занятых трудовой деятельностью на конец месяца, — 6,3 тыс. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении в стране, подготовленном Росстатом.

В то же время потребность татарстанских предприятий в работниках составляет почти 54 тыс. человек. Для сравнения, в октябре прошлого года показатель составлял 42,3 тыс., а в сентябре 2023 года — 48,1 тыс. человек.

Уровень безработицы в России среди населения от 15 лет уменьшился до 2,9% и обновил исторический минимум, следует из доклада.

В документе отмечается, что на октябрь 2023 года в качестве безработных классифицировалось 2,2 млн человек (по классификации Международной организации труда).

На поиск работы у женщин в среднем уходило 5,9 месяца, у мужчин — 6,3 месяца. Как сообщают специалисты, на 4,1 процентного пункта снизилась доля людей, которым для трудоустройства требовалось от одного до трех месяцев. Застойная безработица, длившаяся более 12 месяцев, наблюдалась среди 18,6% соискателей.

«По данным проведенного обследования, в октябре 2023 г. 25,1% безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости населения, 70,6% безработных — обращение к друзьям, родственникам и знакомым», — свидетельствуют данные специалистов Росстата.