В октябре Татарстан примет участие в природоохранной акции «Сохраним лес»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 5 по 13 октября в Татарстане состоится природоохранная акция «Сохраним лес». Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Мероприятия проводятся для воспитания бережного отношения к лесу и привлечения внимания общества к проблемам его сохранения и воспроизводства. Кроме того, акция приурочена к Году научно-технологического развития в республике.

Напомним, что целью ежегодной всероссийской акции «Сохраним лес» является посадка 70 млн деревьев.

По данным организаторов, с начала мероприятия в 2024 году по стране было высажено почти 73 тысячи деревьев.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется по указу Президента России Владимира Путина.