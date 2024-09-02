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В октябре Татарстан примет участие в природоохранной акции «Сохраним лес»
С 5 по 13 октября в Татарстане состоится природоохранная акция «Сохраним лес». Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Мероприятия проводятся для воспитания бережного отношения к лесу и привлечения внимания общества к проблемам его сохранения и воспроизводства. Кроме того, акция приурочена к Году научно-технологического развития в республике.
Напомним, что целью ежегодной всероссийской акции «Сохраним лес» является посадка 70 млн деревьев.
По данным организаторов, с начала мероприятия в 2024 году по стране было высажено почти 73 тысячи деревьев.
Акция проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется по указу Президента России Владимира Путина.
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