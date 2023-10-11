В октябре на выставке в Казани покажут жалованные грамоты Петра Великого и Карла XII

Уникальные памятники — жалованные грамоты Петра Великого и Карла XII будут представлены на специализированной выставке в Казани в рамках международной научной конференции «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России». Об этом сообщила сегодня заведующий научно-историческим архивом Санкт-Петербургского Института истории РАН Татьяна Базарова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На выставке у всех желающих появится возможность ознакомиться с сокровищами из коллекции Николая Лихачева. Мы стремились подобрать из тех материалов, которые хранятся в нашем архиве, уникальные памятники. Ставили перед собой задачу — проследить развитие письма начиная с эпохи средних веков и заканчивая новым временем. Мы отобрали 23 памятника, подготовили жалованные грамоты Карла XII и Петра Великого», — рассказала она.

Международная научная конференция «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России» пройдет с 17 по 19 октября в Национальной библиотеке РТ.

На специализированной выставке будут представлены памятники деловой и книжной письменности России и стран Западной Европы XV — начала XIX веков, хранящиеся в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН, Музее археологии Татарстана, Центре письменного наследия Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ и Национальной библиотеке РТ.