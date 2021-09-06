В октябре на улицах Челнов начнет курсировать 21 новый автобус НЕФАЗ

В октябре на маршруты Набережных Челнов выйдет 21 новый автобус. Транспорт был приобретен на средства городского бюджета, сообщают «Челнинские известия».

Накануне новые машины осмотрел мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Классный автобус! Надо спасибо сказать Сергею Анатольевичу Когогину (генеральный директор КАМАЗа – прим. Т-и) и его команде. Хорошую технику выпускают», — отметил он, протестировав один из автобусов.

Мэр отметил, что машины выйдут на городские маршруты уже в следующем месяце. Магдеев также выразил благодарность Правительству Москвы, которое бесплатно выделило Челнам первые 40 единиц общественного транспорта, а затем еще 40 автобусов марки «ЛИАЗ». Это позволило заместить те машины, которые выходили на улицы Автограда ранее.

В заключение он добавил, что для обеспечения всех маршрутов необходимо не менее 250 автобусов.