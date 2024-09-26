В октябре многодетным семьям Татарстана начнут выдавать удостоверения

С 1 октября Минтруд Татарстана начнет выдавать удостоверения многодетной семьям. Это документ федерального образца, он единый по всей стране. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«С 1 октября мы начинаем раздачу удостоверений многодетной семьи. Это удостоверение дает право получить льготы в учреждениях культуры, музеях. Можно посещать различные выставки совместно с семьей. Оно выдается на семью. Необходимо обратиться в отдел социальной защиты», - сказала она.

Спикер отметила, что в реестре Мнтруда РТ есть данные о 55 тыс. семей. Всем им будут разосланы СМС-уведомления. Семьи будут приглашены по графику в отделы соцзащиты.

«Нужно подойти с паспортом и двумя фотографиями папы и мамы в отдел соцзащиты. Приносить свидетельства о рождении детей не нужно», - добавила Зарипова.

Удостоверения будут действовать в учреждениях культуры, где есть льготы, в том числе и в других городах страны, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. Государственная поддержка семей с детьми — одна из задач национального проекта «Демография».