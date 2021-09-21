В октябре Казань примет четвертый этап Кубка мира по плаванию

С 28 по 30 октября в Казани будет проходить четвертый этап Кубка мира FINA по плаванию. Результаты, полученные спортсменами, станут квалификационными для чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который в конце года примет Абу-Даби, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Кубок мира по плаванию был впервые организован в 1988 году. Турнир разделен на несколько этапов, проходящих по всему миру. Так, в 2021 году их принимают Берлин, Будапешт, Доха и Казань.

Соревнования проходят в 25-метровом бассейне, в Казани они состоятся во Дворце водных видов спорта.

Ранее столица Татарстана принимала этапы соревнований в 2015, 2018 и 2019 годах.