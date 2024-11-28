В октябре 2024-го на Мальдивах отдохнуло рекордное за пять лет число россиян

В октябре 2024 года Мальдивы посетили 22,6 тыс. российских туристов. Это рекордный «турпоток» для второго осеннего месяца, начиная с 2019-го, пишет РБК.

Всего с начала года на Мальдивах отдохнули 184,9 тыс. россиян. Это на 6% больше, чем год назад (174,6 тыс.). Причем более 188,8 тыс. визитов вообще фиксировали только до пандемии.

Эксперты туристической отрасли объяснили востребованность Мальдив в октябре сезонностью. Дело в том, что в октябре Средиземное море становится холодным, в Турции же октябрь – это конец пляжного сезона, а в Таиланде в это время начинаются дожди. Мальдивы в данный период – хорошая альтернатива для путешественников, поэтому турпоток в ноябре – декабре может еще вырасти, считают спикеры.

Еще одна причина популярности – доступность по цене. Как отмечают эксперты, в 2023-м отдохнуть на Мальдивах можно было за столько же, сколько стоит слетать в Турцию. А летом 2024-го ситуация не сильно поменялась. Так, на 10 ночей в Турции проживание в 5-тизвездночном отеле по системе «все включено» стоило от 235 до 300 тыс. рублей на двоих, а на Мальдивах - 347,1 тыс. рублей.

Третья причина популярности Мальдив – большой объем авиаперевозок, и четвертая - высокий уровень гостиничной базы.