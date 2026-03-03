news_header_top
Происшествия 3 марта 2026 17:05

В окрестностях Сочи произошло второе за день землетрясение

В Сочи произошло второе за день землетрясение – толчки ощутили в городе и окрестностях. Магнитуда, по предварительной оценке, составила 4,7. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов.

По его словам, эпицентр находился рядом с местом первого землетрясения, которое произошло ранее в акватории Черного моря в 23 километрах от Сочи. Тогда магнитуда составила 4,4. Крылов отмечал, что повторные толчки после этого сейсмособытия возможны.

«Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды – 4,7», – сказал он.

