«В окопе атеистов нет»: нурлатские мастера изготовили купол для блиндажной церкви

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Волонтеры «Боевого братства» Нурлата отправили очередной гуманитарный конвой в зону СВО. На этот раз погрузка проходила в необычном формате: перед выходом колонны в фойе Дома дружбы народов организовали торжественное мероприятие для тех, кто месяц за месяцем везет помощь на передовую и поддерживает это движение в тылу. На сцене – патриотические номера, рядом – юные нурлатцы, а главное событие вечера – церемония награждения.

Глава района Дамир Ишкинеев и председатель регионального отделения «Боевого братства» Вениамин Чубаренко поблагодарили добровольцев за их труд и вручили грамоты и благодарственные письма.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Руководитель местного отделения «Боевого братства» Зиннур Мутагиров напомнил, что миссия остается прежней – выполнять самые актуальные запросы бойцов.

«Это у нас 39-я поездка, формировали груз по самым насущным запросам наших ребят – квадрокоптеры, автомобили, квадроциклы, мотоциклы, продукты, одежда, стройматериалы и многое другое. Бывая каждый месяц на передовой, видим, что настрой у ребят боевой, говорят, поддержка тыла для них самое главное», – отметил он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Вклад работников культуры в этот конвой оказался значительным: на средства, собранные в рамках марафона «И песни тоже воевали», закупили 12 определителей БПЛА. Активисты движения «Маскировочка» передали 21 маскировочную сеть – их, по словам организатора Анжелы Туктаровой, бойцы просят особенно часто.

Подготовка к этой гуммиссии была масштабной и разноплановой. Духовную часть заботы на себя взяли местные мастера. Умелец Владимир Малыгин и его сослуживец Анатолий Архипов из Мамыкова изготовили купол для блиндажной церкви.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«По просьбе военного капеллана, отца Василия, который выполняет свои обязанности в зоне спецоперации, взялись за это благое дело. Как говорят сами бойцы, в окопе атеистов нет, каждый верит, что Всевышний бережет его. Пусть их вера будет крепче, пусть и наши старания пойдут на благо солдатам», – поделился Владимир Малыгин.

И уже через два дня с передовой пришел видеопривет: военный священник поблагодарил мастеров и всех, кто участвовал в организации конвоя. Свои слова поддержки прислали и бойцы разных направлений фронта.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Ваша еда нас согревает, мы чувствуем вашу заботу в каждой чашке чая, в каждой ложке супа. Отдельное спасибо «Вкусняшкам» за мой любимый суп харчо, вкуснее него ничего не ел», – передал боец 430-го полка с позывным Ниндзя.

«Дорогие наши девочки-швеи, искреннее спасибо за теплые вещи, которые с наступлением холодов очень востребованы здесь. Они помогут нам быть всегда в тепле, а значит, лучше выполнять задачи. Спасибо всему Нурлатскому району», – добавил боец 242-го мотострелкового полка Иван. Родом из соседнего Кошкинского района, он признался: на передовой с нурлатцами они стали одной семьей.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

За годы миссий волонтеры «Боевого братства» побывали в 45 частях на линии боевого соприкосновения, а в этот раз по традиции навестили и воспитанников интерната в Лутугино. Домой они вернулись с прежним ощущением: фронт ждет поддержки, а значит, расслабляться рано. Армия и тыл – единое целое, и только вместе можно приблизить победу.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой