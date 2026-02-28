Глава офиса лидера украинского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью телеканалу «Мы — Украина» утверждал, что российская сторона согласилась на гарантии безопасности, предложенные Вашингтоном.

По словам Буданова, на предыдущих переговорах по мирному урегулированию представители России прямо заявили, что вынуждены и готовы принять эти условия. Он также отметил, что к предложениям, исходящим от США, можно относиться по-разному, но не считаться с ними невозможно.

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкие заявления Зеленского об отсутствии компромиссов с Москвой по ключевым вопросам, назвал перспективу организации встречи украинского лидера с Владимиром Путиным неочевидной. По словам представителя Кремля, Киев сосредоточен не на поиске путей урегулирования, а на привлечении дополнительных средств из Европы. Трехсторонняя встреча с участием Путина, Дональда Трампа и Зеленского возможна лишь для окончательного оформления договорённостей, до которых, судя по всему, пока далеко.