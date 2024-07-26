Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал мирное соглашение с Россией «сделкой с дьяволом», таким образом высказавшись против потенциального диалога. Об этом украинский политик высказался в интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс».

«Оно может (привести к) заморозке (конфликта) на определенное время, – утверждал Подоляк. – Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, встретившись с китайским коллегой Ван И, сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. При этом позднее украинский МИД заявил, что Киев «не видит» готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя Ван И отмечал, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам. После этого Кулеба записал 6-минутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу.

Напомним, Москва не раз заявляла о своей готовности к диалогу, однако киевский режим на законодательном уровне запретил переговоры. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что нынешние заявления украинской стороны о возможности переговоров с Москвой лучше, чем планы «воевать до последнего украинца», однако следует дождаться конкретики от киевских властей.