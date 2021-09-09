В «Татмедиа» прошло награждение подписчиков — победителей акции «Призы за подписку!»

В здании «Татмедиа» прошло награждение победителей розыгрыша «Скутер, телевизор и другие призы за подписку!». Акция проводилась среди читателей, одновременно выписывающих два или более печатных издания медиахолдинга.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков обратил внимание на то, что за последнее полугодие количество проданных газет и журналов по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза.

«Это очень большая динамика. Действительно, интерес к журналам, газетам, книгам сейчас очень большой. Особенно в эпоху пандемии. Мода на чтение возвращается», – отметил он.

19 августа в онлайн-формате определились 12 победителей розыгрыша. Шестеро из них лично приехали в главный офис «Татмедиа» на награждение. Подарки остальным шести читателям будут переданы через районные редакции.

Обладателями ценных призов в этом полугодии оказались подписчики со всех уголков Татарстана — из Казани, а также Алькеевского, Сабинского, Актанышского, Арского районов и поселка Камское Устье. Среди победителей также оказался житель Красноярского края Рауль Бохманов, подписавшийся на журналы «Сююмбике» и «Казан Утлары».

Среди призов — утюги, сушилки для овощей и фруктов, электрокосы, бензопилы на бензине, смартфоны и LED-телевизор. Так, Энже Салихова из Актанышского района выиграла скутер, в Казань на награждение приехал ее супруг Ильмир Салихов.

Напомним, розыгрыш ценных призов от АО «Татмедиа» проводится каждое полугодие. Для участия в акции необходимо оформить подписку одновременно на два печатных издания (газету и журнал).