В офисах МФЦ казанцев два дня будут бесплатно консультировать психологи

22 и 23 ноября в офисах многофункциональных центров жителям Казани будут оказывать бесплатную психологическую помощь. Консультировать горожан в эти дни будут студенты Института психологии и образования КФУ.

Психологическая сессия будет оказана женщинам, планирующим беременность, опекунство или усыновление, беременным, а также мамам в декретном отпуске. Получить анонимную помощь можно будет в пяти офисах МФЦ по адресам: ул.Максимова, 1, ул.Достоевского, 35/10, ул.Чистопольская, 5, ул.Авангардная, 74, проспект Победы, 214.

Для записи на консультацию нужно обратиться в указанные отделы МФЦ или по телефону +7(843) 222-06-13.

Консультация будет длиться от 25 до 45 минут, сообщается на сайте «Мои документы».