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Происшествия
18 ноября 2021  13:38
Полина Шевчук

В офисах казанского алкодилера проходят обыски по делу о скрытых от налоговой миллионах

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Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупной размере возбуждено на 46-летнего руководителя ООО «Премьер» и 53-летнего руководителя ООО «Компания Премьер».

Как полагает следствие, в 2017-2020 годы руководство компаний подавала в налоговую документы о фиктивных договорах с контрагентами.

Таким образом, ООО «Премьер» скрыло от налоговой более 164,4 млн рублей, а руководитель ООО «Компания Премьер» на сумму более 119,5 млн рублей.

Сейчас в офисах компаний проходят обыски, изымается документация. Стоит отметить, что компания «Премьер» является одним из лидеров на алкогольном рынке республики. Продажи осуществляются через сеть магазинов «Галерея вин» и «Глобус».
 

#уход от налогов #следком рт
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