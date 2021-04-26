В ОЭЗ «Иннополис» будет запущено 11 новых производств

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во втором за 2021 год заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». На мероприятии были утверждены 11 новых проектов, которые будут запущены в особой экономической зоне, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
По данным Минниханова, в настоящее время в ОЭЗ работают 107 резидентов и компаний-партнеров, создано почти 4 тыс. рабочих мест и реализуются 76 стартапов. Новые производства, которые были утверждены на заседании, дадут еще более 400 высококвалифицированных рабочих мест.
Так, компания «АйДи Решения» будет заниматься AI-платформой для оцифровки и аналитики различных видов спорта. К примеру, одно из ее решений — платформа для распознавания шахматных партий idChess. Она позволяет записать на смартфон игры на настоящей доске, проводить анализ партий и отправлять их через мессенджеры тренеру.
Развивать маркетплейс грузовой техники будет «Тракинсток» — проект «Цифровой платформы КАМАЗ». Маркетплейс позволит анализировать пожелания заказчиков по выбору и конфигурации грузовой автотехники, передаче заказа в производство, подбору аналогов по различным критериям.
Кроме того, «Дион софт» займется разработкой системы автоматизации бизнес-процессов в стоматологической клинике, что позволит повысить доходность за счет удобных сервисов.
Область специализации компании «А-Трекер» — цифровизация ветеринарии. В ОЭЗ «Иннополис» она займется разработкой программного обеспечения для учета и идентификации скота в хозяйствах.
ПО для автоматизации в области пожарной безопасности планирует создать «Научно-производственное объединение Центр антикоррозионных и огнезащитных технологий „Охта-Прим“», а «Меттэм Инжиниринг» займется работой над R&D-центром для разработки и внедрения технологий «умного транспорта».
Разрабатывать корпоративное мобильное приложение для одной из ювелирных компаний будет «Реалайз». Планируется, что разработка позволит повысить эффективность бизнес-процессов компании.
Компания «Мобильное решение» создаст агрегатор, где будут представлены товары и услуги местных производителей из какого-либо региона либо города с доставкой «день в день».
Еще одну заявку на получение статуса резидента «Иннополиса» подал медицинский промпарк «ФармМедПолис РТ», вошедший в особую экономическую зону в начале этого года. На его площадке в настоящее время работают компании «Эвотэк-Мирай Геномикс», занимающаяся производством приборов генетической диагностики инфекционных заболеваний, и «Ланнер», производящий СИЗ. Новые компании, занимающиеся созданием медизделий и приборов на территории промпарка, в дальнейшем будут получать статус резидента «Иннополиса».
Большая часть резидентов особой экономической зоны — свыше 90% — занимаются разработками в области ИТ, к тому же с прошлого года здесь создается новое направление по развитию производственного кластера.
К примеру, компания «Трендпласт-М» организует производство термостойкой упаковки и бытовых изделий из пластика с применением роботизированных систем, а «ПСК „Смарт Парк“» займется здесь возведением производственно-складских комплексов для некоторых резидентов, таких как маркетплейсы и их партнеры.
Как рассказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, «Иннополис» стабильно показывает рост по основным показателям: в 2020 году выручка резидентов и партнеров составила 23,1 млрд рублей (+53%), инвестиции — 28,7 млрд (+65%), налоговые отчисления — 4 млрд (+67%).
«11 новых компаний, проекты которых мы сегодня утвердили на набсовете, только за оставшиеся восемь месяцев 2021 года принесут дополнительно 75,8 млн рублей налоговых отчислений, а в ближайшие пять лет эта цифра составит более 1 млрд рублей», — отметил он.
В ОЭЗ «Иннополис» будет запущено 11 новых производств
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во втором за 2021 год заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». На мероприятии были утверждены 11 новых проектов, которые будут запущены в особой экономической зоне, сообщает пресс-служба руководителя РТ.