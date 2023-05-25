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В ОЭЗ «Иннополис» начнут работу над программным комплексом для создания «халяль-банков»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел первое за 2023 год заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». Участники рассмотрели 10 новых проектов с общей суммой инвестиций в 3 млрд рублей. Их реализация позволит создать 784 рабочих места, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Статус резидента ОЭЗ получили шесть компаний:
— «Единые банковские технологии» планируют создать программный комплекс для интеграции исламского банкинга в автоматизированную банковскую систему кредитных организаций. Таким образом, благодаря ему можно будет адаптировать обычные банки под формат халяль с полным спектром услуг для мусульман;
— «Батареон», которая создаст производство литий-ионных аккумуляторных батарей полного цикла по технологии крупно-узловой сборки. Продукция компании применяется при изготовлении беспилотников, средств связи, электротранспорта, медоборудования и других устройств. Ожидается, что первая очередь проекта будет запущена в 2025 году;
— «Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн» создаст производственный комплекс для изготовления компонентов и интерьеров для водного, воздушного и наземного транспорта. Первая очередь предприятия будет запущена уже в следующем году;
— ООО «Рейлюкс». На базе «ФармМедПолис РТ» начнет производство светодиодных и бактерицидных светильников, а также запчастей для них;
— ООО «МВС Индата» возведет на территории ОЭЗ модульный EDGE Центр обработки данных, чтобы сдавать стойко-места в аренду коммерческим организациям, связанным с обработкой информации;
— «Гросс Диджитал» займется разработкой программного обеспечения для оперативного отслеживания ключевых показателей при производстве и дистрибуции продуктов питания.
Еще четыре компании стали партнерами ОЭЗ «Иннополис»:
— «ДиджиталАутоСистемс»;
— «МСК ГРУПП ИС»;
— «Нтех Лаб» (учредитель — NtechLab);
— «МСтрой» (дочерняя компания ПАО «Мостострой — 11»).
Как рассказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, новые производства расположатся в технопарках им. А. С. Попова и Н. И. Лобачевского, на территории медицинского парка «ФармМедПолис», технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк» и индустриального парка на лаишевской площадке. Деятельность новых резидентов и партнеров, подчеркнул он, направлена на развитие технологического суверенитета России.
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