В ОЭЗ «Иннополис» начнут работу над программным комплексом для создания «халяль-банков»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел первое за 2023 год заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». Участники рассмотрели 10 новых проектов с общей суммой инвестиций в 3 млрд рублей. Их реализация позволит создать 784 рабочих места, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Статус резидента ОЭЗ получили шесть компаний:

— «Единые банковские технологии» планируют создать программный комплекс для интеграции исламского банкинга в автоматизированную банковскую систему кредитных организаций. Таким образом, благодаря ему можно будет адаптировать обычные банки под формат халяль с полным спектром услуг для мусульман;

— «Батареон», которая создаст производство литий-ионных аккумуляторных батарей полного цикла по технологии крупно-узловой сборки. Продукция компании применяется при изготовлении беспилотников, средств связи, электротранспорта, медоборудования и других устройств. Ожидается, что первая очередь проекта будет запущена в 2025 году;

— «Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн» создаст производственный комплекс для изготовления компонентов и интерьеров для водного, воздушного и наземного транспорта. Первая очередь предприятия будет запущена уже в следующем году;

— ООО «Рейлюкс». На базе «ФармМедПолис РТ» начнет производство светодиодных и бактерицидных светильников, а также запчастей для них;

— ООО «МВС Индата» возведет на территории ОЭЗ модульный EDGE Центр обработки данных, чтобы сдавать стойко-места в аренду коммерческим организациям, связанным с обработкой информации;

— «Гросс Диджитал» займется разработкой программного обеспечения для оперативного отслеживания ключевых показателей при производстве и дистрибуции продуктов питания.

Еще четыре компании стали партнерами ОЭЗ «Иннополис»:

— «ДиджиталАутоСистемс»;

— «МСК ГРУПП ИС»;

— «Нтех Лаб» (учредитель — NtechLab);

— «МСтрой» (дочерняя компания ПАО «Мостострой — 11»).

Как рассказал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, новые производства расположатся в технопарках им. А. С. Попова и Н. И. Лобачевского, на территории медицинского парка «ФармМедПолис», технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк» и индустриального парка на лаишевской площадке. Деятельность новых резидентов и партнеров, подчеркнул он, направлена на развитие технологического суверенитета России.