В ОЭЗ «Алабуга» запущен завод свечей зажигания на 350 млн рублей

На территории особой экономической зоны «Алабуга» к техническому запуску приступило новое высокотехнологичное предприятие – ООО «НПЦ ВЕЗУМА».

Новое производство создается при поддержке иностранного инвестора. Председатель совета директоров компании Игорь Ч. на полях международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани сообщил, что общий объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей.

Первый этап инвестиций в сборочное производство полностью закончен, свечи уже поступили на рынок РФ. При этом стратегия развития предполагает создание полного цикла: вслед за сборочным производством в «Алабуге» будет построен второй завод в индустриальном парке «Лаишево» (относится к ОЭЗ «Иннополис»), где наладят выпуск технической сверхпрочной керамики для корпусов свечей зажигания.

«Татарстан – самое удобное место для вхождения на российский рынок. Россию и Китай очень многое сближает. В бизнесе всегда должна быть точка входа, и Татарстан сегодня – это лучшее место для этого», – отметил Игорь Ч., подчеркивая стратегическую важность выбора площадки.

Производственная мощность завода составляет 12 млн свечей в год. На предприятии введены в эксплуатацию две сборочные линии свечей зажигания и линия автоматизированной упаковки. Кроме того, на предприятии приступили к внедрению технологии обязательной маркировки «Честный Знак».

Продукция нового завода ориентирована не только на легковые автомобили: свечи зажигания предназначены для установки на суда, грузовые автомобили, мото- и садовую технику.