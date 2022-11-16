В ОЭЗ «Алабуга» открылся третий в Татарстане центр цифрового образования «IT-куб»

В особой экономической зоне «Алабуга» открылся третий в Татарстане центр цифрового образования «IT-куб». Здесь дети будут осваивать актуальные и востребованные навыки и компетенции в сфере IT-технологий, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Деятельность центра направлена на создание условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и талантов, на их профориентацию, развитие математической, информационной грамотности, формирование критического и креативного мышления», — отметили в министерстве.

В центре организованы кружки для детей в возрасте от семи до 17 лет. Школьники смогут освоить системное администрирование, востребованные языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность, программировать мобильных роботов.

«IT-куб» находится на территории образовательного центра «Алабуга Политех» по подготовке кадров. Это позволит создать непрерывный цикл обучения и профориентации для молодежи в треке «школа — колледж — вуз».

В Татарстане центры «IT-куб» функционируют также в Казанском техникуме информационных технологий и связи и в Альметьевском политехническом техникуме.