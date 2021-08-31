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Ру Тат
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31 августа 2021  15:34
Павел Климчак

В одном из жилых домов Казани рухнул лестничный пролет

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В пресс-службе Мэрии Казани прокомментировали обрушение лестничного пролета в жилом доме на улице Зорге. Сейчас на месте установили временный настил, работают проектировщики, после чего будут проведены восстановительные работы. По данным комитета ЖКХ, угрозы дальнейшего обрушения пролета нет.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Местные жители считают, что лестничный пролет мог рухнуть из-за высокой влажности в подъезде.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил агентству, что на место происшествия для проверки выехал представитель надзорного ведомства Приволжского района Казани.

#лестница
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