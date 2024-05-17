В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

В пресс-службе администрации Калининского района агентству рассказали, что житель Петербурга сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного.

Официальной информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.