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В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
В пресс-службе администрации Калининского района агентству рассказали, что житель Петербурга сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного.
Официальной информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.
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