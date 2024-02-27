В одном из вузов Нижнекамска при поддержке СИБУРа появится комната матери и ребенка

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске в 2024 году в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа стартует новый проект «Экосистема семьи». Общероссийская организация «Городские реновации» в одном из вузов планирует открыть комнату матери и ребенка. Кроме этого, в помощь молодым родителям на информационном портале проекта «Экосистема семьи» разместят методические пособия, в которых можно будет найти полезную информацию, необходимую для семейного благоустройства. А дополнения к настольной карточная игре, выпущенной в 2023 году, позволят в игровом формате смоделировать свою счастливую семью.

Комнаты матери и ребенка будут оборудованы всем необходимым для поддержания гигиены малыша, в них разместят шкафчики для хранения принадлежностей и специальные игровые зоны. Это будут современные и многофункциональные пространства для квалифицированной помощи по уходу за ребенком. Сейчас организаторы подбирают учебное заведение, в котором разместят комнату. Аналогичные пространства в рамках проекта «Экосистема семьи» появятся и в Казани.

Первые комнаты матери и ребенка в 2023 году открыли на базе Томского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета. Для оказания информационной помощи молодым семьям на портале проекта разместили десять образовательных видеороликов на темы семейного благоустройства и выпустили карточную настольную игру для всей семьи.

Проект «Экосистема семьи» способствует развитию и формированию традиционных семейных ценностей в регионах, содействует повышению уровней финансовой и юридической грамотности среди молодых родителей.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: культуру, развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, инклюзию и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте www.formula-hd.ru.