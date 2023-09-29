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В одном из вузов Казани прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности
Татарская транспортная прокуратура провела проверку в филиале Самарского государственного университета путей сообщения в Казани и обнаружила нарушения пожарной безопасности.
Как сообщают в Telegram-канале ведомства, что в учебных корпусах университета установлены коридорные двери, не приспособленные для ограничения быстрого распространения огня. Кроме того, отсутствуют устройства аварийного отключения электросети, а кровля здания общежития не оборудована ограждением. В ведомстве отметили, что такие нарушения могут создать угрозу безопасности жизни и здоровья стдентов и работников филиала.
В этой связи Татарским транспортным прокурором директору филиала внесено представление. Материалы дела для рассмотрения по существу направлены в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
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