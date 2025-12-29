В одном из военных госпиталей Казани устроили предновогодний концерт для раненых бойцов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В одном из военных госпиталей столицы Татарстана состоялся традиционный предновогодний концерт для проходящих там лечение раненых военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая России».

Творческие коллективы исполнили как песни, затрагивающие тему любви к Отечеству, так и давно ставшие популярными композиции на другие темы.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Помимо музыкантов, госпиталь посетили секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина, заместитель секретаря Татарстанского реготделения «ЕР» и заместитель председателя Комитета ГС РТ по социальной политике Ольга Воронова, заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку ГС РТ Ринат Фазылов и исполнительный секретарь Казанского отделения партии, депутат Казгордумы Танзиля Ракова.

«Сегодня, в преддверии Нового года, мы не могли не сказать спасибо, не поблагодарить наших ребят, которые сейчас лечатся», – заявила Лилия Маврина, которая также является членом президиума регионального политсовета единороссов.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты пообщались с военнослужащими, поздравили с наступающими праздниками, поблагодарили их «за мужество, стойкость и самоотверженность», пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к своим товарищам и семьям, а также вручили им подарки.

По словам Ольги Вороновой, главным пожеланием в этот день было – «чтобы наши бойцы как можно быстрее поправлялись, набирались сил и встречали Новый год с уверенностью в поддержке и внимании со стороны страны и общества».

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Единственное, конечно, пожелание, мысль и мечта, чтобы быстрее закончилась война, со всеми целями, которые были поставлены, и чтобы наши защитники вернулись домой живыми, невредимыми, здоровыми», – подчеркнул заместитель главврача по медицинской части РКБ Михаил Бурмистров.

Специалист также выразил уверенность, что медики «свою задачу выполнили». «Больше 90% [раненых] поставили в строй и вернули на передовую», – пояснил он.