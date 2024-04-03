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В одном из ТЦ Казани закрыли кинотеатр сети «Алмаз Синема»
В казанском торговом центре «Сувар Плаза», расположенном по улице Спартаковская, закрыли кинотеатр сети «Алмаз Синема». Информацию о закрытии подтвердила операционный директор сети Ольга Левковская, пишет газета «Республика Татарстан».
По ее словам, кинотеатр перестал работать из-за необходимости провести ремонт в данном ТЦ. При этом по окончанию работ в комплексе кинотеатр не восстановят.
Сейчас сеть «Алмаз Синема» работает в трех ТЦ Казани: XL, «Родина» и «Сити Центр».
Напомним, кинотеатры «Алмаз Синема» начали открываться в 2009-м в Москве. На сегодняшний день данная сеть представлена в пяти городах РФ.
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