В одном из ТЦ Казани закрыли кинотеатр сети «Алмаз Синема»

В казанском торговом центре «Сувар Плаза», расположенном по улице Спартаковская, закрыли кинотеатр сети «Алмаз Синема». Информацию о закрытии подтвердила операционный директор сети Ольга Левковская, пишет газета «Республика Татарстан».

По ее словам, кинотеатр перестал работать из-за необходимости провести ремонт в данном ТЦ. При этом по окончанию работ в комплексе кинотеатр не восстановят.

Сейчас сеть «Алмаз Синема» работает в трех ТЦ Казани: XL, «Родина» и «Сити Центр».

Напомним, кинотеатры «Алмаз Синема» начали открываться в 2009-м в Москве. На сегодняшний день данная сеть представлена в пяти городах РФ.