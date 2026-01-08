news_header_top
Общество 8 января 2026 19:10

В одном из ТЦ Казани церковные хоры исполнили рождественские песни

Сегодня в одном из торговых центров Казани прошел рождественский концерт. Организовано мероприятие Миссионерским отделом Казанской епархии.

Фото: © Александр Ермолин

Для посетителей торгового центра выступили церковные хоры, которые исполнили как светские, так и церковные композиции.

«Ежегодно в дни больших церковных праздников мы проводим подобные мероприятия. Мы идем в торговые центры, на улицы и устраиваем концерты, чтобы поздравить горожан. Помимо этого, мы раздаем листовки с информацией о празднике и в целом о Православии, проводим с людьми беседы, рассказываем им о вере и о Боге», – рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Он отметил, что такими мероприятия помогают людям выбраться из повседневности и задуматься о духовных ценностях.

Фото: © Александр Ермолин

