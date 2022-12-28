В одном из сел Зеленодольского района РТ открыли новый ФАП

Новый современный фельдшерско-акушерский пункт Зеленодольской ЦРБ сегодня распахнул свои двери в селе Большое Ходяшево. Открыли ФАП заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин и и.о. главного врача Зеленодольской ЦРБ Эльмир Гатин.

Строительство нового пункта началось в июне 2022 года. Он возведен по модульной технологии и полностью подключен ко всем необходимым коммуникациям.

«Есть все необходимое оборудование. Теперь мы можем оказать местным жителям весь спектр необходимой первичной и доврачебной помощи», – поделилась радостью заведующая ФАП фельдшер Зухра Гиниятова.