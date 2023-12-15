В одном из сел Татарстана во время пожара на ферме погибли 25 телят

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре на животноводческой ферме в селе Нижний Куюк Атнинского района поступило сегодня ночью. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что загорелась внутренняя дощатая обшивка телятника. Сотрудники пожарно-спасательной части эвакуировали 85 телят.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Площадь пожара составила 100 «квадратов».

В огне погибли 25 телят.