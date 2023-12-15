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В одном из сел Татарстана во время пожара на ферме погибли 25 телят
Сообщение о пожаре на животноводческой ферме в селе Нижний Куюк Атнинского района поступило сегодня ночью. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что загорелась внутренняя дощатая обшивка телятника. Сотрудники пожарно-спасательной части эвакуировали 85 телят.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Площадь пожара составила 100 «квадратов».
В огне погибли 25 телят.
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