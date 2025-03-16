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Общество 16 марта 2025 16:49

В одном из сел России запретили пить алкоголь, теперь в стране 30 зон трезвости

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В селе Малый Нарын (Джидинский район, Бурятия) решили запретить пить алкоголь. О том, что данное поселение объявят зоной трезвости, решили местные власти единогласно на одном из собраний, сообщает «Бурятия-Онлайн».

Отмечается, что полностью запретить пить алкоголь в данном селе местные власти решили совместно с населением, сотрудниками прокуратуры и правоохранителями.

Причем село Малый Нарын станет уже 30-м населенным пунктом в Бурятии, где приняли этот запрет.

«Жители активно борются за здоровый образ жизни», - говорится в сообщении.

#алкоголь #запрет #Россия
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