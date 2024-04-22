В одном из сел Атнинского района РТ из-за удара молнии сгорело здание клуба

Минувшей ночью из-за удара молнии в Атнинском районе РТ случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар охватил ночью здание клуба, расположенного на Колхозной улице в селе Ислейтар.

Людей в момент пожара внутри не было, пострадавших тоже нет.

По предварительной версии, причиной пожара стал грозовой разряд.