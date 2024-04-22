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В одном из сел Атнинского района РТ из-за удара молнии сгорело здание клуба
Минувшей ночью из-за удара молнии в Атнинском районе РТ случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар охватил ночью здание клуба, расположенного на Колхозной улице в селе Ислейтар.
Людей в момент пожара внутри не было, пострадавших тоже нет.
По предварительной версии, причиной пожара стал грозовой разряд.
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