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В одном из ресторанов в центре Москвы произошла стрельба
Инцидент со стрельбой произошел в ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.
По данным ведомства, инцидент был спровоцирован конфликтом между посетителями ресторана. В ходе этого конфликта, предположительно, было применено травматическое оружие. Прокуратура уточнила, что в результате стрельбы никто не пострадал. Правоохранительные органы уже начали проверку произошедшего.
«Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Пока неизвестно, что стало причиной конфликта в ресторане и кто именно был участником стрельбы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.
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