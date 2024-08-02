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В одном из ресторанов Казани нашли пятерых нелегальных мигрантов
В Казани полицейские выявили нелегальных мигрантов, готовивших еду в местном ресторане в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Силовики обнаружили пятерых иностранцев, которые находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства. Четверым назначили штраф в размере 2 000 и 5 000 рублей, двое из них подвергнуты принудительному выдворению за пределы России, еще на одного иностранца наложен штраф в 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции во взаимодействии с иными заинтересованными ведомствами продолжают проводить мероприятия для контроля за соблюдением миграционного законодательства.
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