В одном из ресторанов Казани нашли пятерых нелегальных мигрантов

В Казани полицейские выявили нелегальных мигрантов, готовивших еду в местном ресторане в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Силовики обнаружили пятерых иностранцев, которые находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства. Четверым назначили штраф в размере 2 000 и 5 000 рублей, двое из них подвергнуты принудительному выдворению за пределы России, еще на одного иностранца наложен штраф в 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции во взаимодействии с иными заинтересованными ведомствами продолжают проводить мероприятия для контроля за соблюдением миграционного законодательства.